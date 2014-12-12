Крымский "Эпицентр" платит налоги России - СМИ

Российский «Новацентр К» может быть связан с украинским «Эпицентром К» / Фото Радио Свобода

Об этом говорится в расследовании Максима Савчука в программе «Схемы» - совместного телевизионного проекта Радио Свобода и «Первого национального».

В апреле в реестре юридических лиц Федеральной налоговой службы России появилось ООО «Новацентр К». Юридический адрес - Симферополь, проспект Победы, 245. Это адрес одного из гипермаркетов «Эпицентр» в Крыму. Российская фирма «Новацентр К» занимается торговлей строительными материалами в гипермаркетах «Эпицентр» в Симферополе, Севастополе и в крымских гипермаркетах «Новая линия».

Журналисты программы нашли основания утверждать, что российская фирма «Новацентр К» связана с украинской сетью гипермаркетов «Эпицентр К». Эта сеть, как и «Новая линия», принадлежащая экс-регионалу Александру Гереге и бывшему секретарю Киевсовета Галине Гереге.

Генеральным директором ООО «Новацентр К» является Юрий Носач. В некоторых резюме в интернете он значится как коммерческий директор украинского «Эпицентра». Да и на своей странице в сети Facebook Носач еще не успел сменить место работы.

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Когда журналисты «Схем» позвонили в отдел персонала «Новацентр К», там сообщили, что украинская компания «Эпицентр К» «просто перерегистрировалась», «была «Эпицентр», а стала «Новацентр».

Журналисты также нашли документы, которые подтверждают связь между «Эпицентр К» и «Новацентр К». Это акт проверки ООО «Алмера» Государственной налоговой инспекцией в Днепровском районе Киева. Эта фирма, как говорится в документе, покупала товары в «Эпицентр К», а продавала в «Новацентр К». Причем, «Эпицентр К» продавал много товаров, отмечают налоговики, по существенно заниженным ценам - по копейке. «Учитывая вышеизложенное установлены неединичные факты вероятного заниженя налоговых обязательств ООО «Эпицентр К» за май 2014 года», - сказано в акте.

Зато генеральный директор «Эпицентр К» Петр Михайлишин отрицает то, что «Эпицентр» ведет деятельность в Крыму. «К сожалению, с тех пор как Крым отошел от Украины реально, мы остановили... «Эпицентр» остановил свою работу. Мы сдаем здания - поскольку они являются собственностью «Эпицентра» - мы сдаем их в аренду операционной компании, которая осуществляет торговую деятельность. А «Эпицентр» остановил свою работу», - отметил он.

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Напомним, в апреле УНИАН сообщал, что Аксенов запретил крымским бизнесменам платить налоги в Киев.

В то же время, согласно закону Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», на территории Крыма действует Конституция Украины и украинские законы. Соответственно, регистрация или перерегистрация юридических лиц на территории АР Крым по российскому законодательству противоречит этому закону.