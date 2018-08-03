Валюта в Украине дорожает: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 6 августа: 100 USD – 2709.2701 грн; 100 EUR – 3139.5022 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2709.2701 (3 августа – 2701.1867)

100 EUR – 3139.5022 (3 августа – 3137.9686)

В пятницу, 3 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов остались на уровне середины торгов - 27,10/27,13 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 18 копеек ниже уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,41/31,45 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4278/0,4286 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составляет 27,0883 грн/долл.