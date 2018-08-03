США ввели санкции против российского банка за связи с КНДР

18:28, 03 августа 2018
Финансы
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США ввели санкции против российского банка / фото dengi-info.com

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Об этом сообщается на сайте Минфина США, передает РБК.

Помимо российского банка, Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) включило в список одну китайскую и одну северокорейскую организацию — Dandong Zhongsheng Industry&Trade Co. из китайского Даньдуна и Korea Ungum Corporation из Пхеньяна.

Помимо этого Минфин ввел индивидуальные санкции против 47-летнего Йонга Вона (гражданин КНДР, который, по данным ведомства, живет в Москве). Род его деятельности не уточняется.

Российская кредитная организация "Агросоюз", по данным портала banki.ru, занимает 203-е место по объемам активов в банковской системе России (11,35 млрд руб.). Согласно информации на сайте Центробанка, 100% банка принадлежит Андрею Шляховому.

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Теги: #США#Россия#санкции#КНДР