Руководство Сбербанка РФ в Украине проверят на причастность к финансированию терроризма

Сообщается, что в июле 2014 года, руководство Сбербанка России вывели и обналичили из банка 15 миллионов долларов.

Руководство украинского филиала Сбербанка России в Украине проверят на причастность к финансированию терроризма и посягательства на государственный суверенитет Украины.

Об этом сообщил глава информационного агентства «Голос народа» Антон Гринёв, приложив соответствующие, поданные им, заявления о преступлении в СБУ и Нацполицию.

Как сообщается, в июле 2014 года, руководство Сбербанка России, в лице тогдашнего замглавы правления банка Ирины Князевой (сейчас — глава правления, ред.), заместителя главы правления Сергея Адаменко, а также родственников главы правления банка Игоря Юшко — жены Юлия и её отчима Сергея Смирного, вывели и обналичили из банка 15 миллионов долларов, несмотря на ограничение Нацбанка на вывод более 15 000 гривен в сутки.

Сообщается, что для этого участники схемы подавали в суд на Сбербанк России, в руководстве которого состояли либо они, либо связанные с ними лица. Во всех случаях Печерский районный суд рассмотрел дела и вынес решения всего за одну неделю.

Стоит отметить, что представители ответчика (Сбербанка России) не являлись в судебные заседания и не обжаловали решение суда. Об этом указано в соответствующих решениях суда в судебном реестре Украины.

Стоит отметить, что официальные доходы ни одного из участников схемы не позволяли им владеть такими средствами, более того деньги были получены путем предъявления безымянного депозитного сертификата «на предъявителя».

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«В этой истории есть очень много вопросов. Но главный из них, пожалуй - зачем в разгар АТО, накануне ввода регулярных войск РФ на территорию Украины и серии терактов, выборов в парламент, руководству Сбербанка России понадобилось очень срочно обналичить и получить в руки 15 миллионов долларов живых наличных денег?», — отмечает Гринев.

По словам журналиста, он обратился с соответствующим заявлением в СБУ, требуя открыть уголовное производство по статьям «финансирование терроризма» и «посягательство на государственный суверенитет Украины».

Ранее сообщалось, что Нацполиция займётся злоупотреблением служебным положением Ирины Князевой.