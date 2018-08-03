Deutsche Bank нашел недочеты в работе, которые могли способствовать отмыванию денег

Проверки затронули деятельность банка в нескольких странах, в том числе в России.

Немецкий Deutsche Bank провел внутренние проверки того, как проводится процедура идентификации клиентов и установления источника их средств, и обнаружил недочеты и уязвимости.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два конфиденциальных отчета банка.

Проверки затронули деятельность банка в нескольких странах, в том числе в России.

Reuters ссылается на два внутренних доклада банка — от 5 июня и 9 июля, авторы обоих докладов приходят к выводу о наличии недочетов в процедурах проверки клиентов. Такие проверки должны соответствовать требуемому регуляторами многих стран правилу «Знай своего клиента», в соответствии с которым банки должны установить личность клиента и источники его средств.

При внутренней проверке было обнаружено, что, хотя сам банк и заявляет о том, что доля случаев, соответствующих нормам «Знай своего клиента», равна 95%, в действительности в некоторых странах, в том числе России, Ирландии, Испании, Италии и ЮАР, можно говорить о нулевом уровне.

Среди проблем при проверках в России названы отсутствие проверки адресов, факта существования клиентов, источников их средств, а также того, является ли клиент «политически значимым лицом». В июльском отчете говорится об улучшениях в работе после приглашения аудиторов — так, уровень соответствия правилу «Знай своего клиента» в России вырос до 67%.

Напомним, что в январе прошлого года Deutsche Bank договорился с властями США и Великобритании о выплате штрафа в $630 млн за то, что не смог предотвратить отмывание денег через свою московскую «дочку», речь шла о незаконных «зеркальных сделках».