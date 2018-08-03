СМИ: попавший под санкции США из-за связей с КНДР российский банк может оказаться и в черном списке ООН

Никки Хейли во время заседания Совбеза ООН обвинила Россию в нарушении санкционного режима в отношении Северной Кореи.

США попросили комитет по санкциям Совбеза ООН внести в черный список зарегистрированный в России банк «Агросоюз». Ранее Минфин США внес его в санкционный список из-за транзакций в КНДР.

Как передает РБК, источники агентства Reuters в дипломатических кругах рассказали, что Вашингтон предлагает внести в черный список северокорейского банкира, который находится в Москве, и две компании, связанные с северокорейским банком.

Читайте такжеБанки в Британии отказываются открывать счета украинскому бизнесу из-за войны и санкций

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли во время заседания Совбеза заявила, что Россия нарушает санкционный режим в отношении Северной Кореи и выдает разрешения на работу для граждан КНДР, передает Reuters. «Поступает достоверная информация о том, что Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности по северокорейским рабочим, и мы глубоко обеспокоены этим. Слова ничего не значат. Россия поддерживает санкции только на словах, сказанных в Совбезе, только нарушает их своими действиями», — отметила американский представитель в ООН.

Как сообщал УНИАН, помимо банка Минфин США ввел индивидуальные санкции против 47-летнего гражданина КНДР, который живет в Москве. При этом род его деятельности не уточняется.