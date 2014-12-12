Украинцы планируют увеличить траты на новогодние подарки и сэкономить на развлечениях - исследование
В этом году украинцы планируют потратить на новогодние подарки на 5% больше, чем в 2013 году, но при это намерены сэкономить на праздничных развлечениях, потратив на 26% меньше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования потребительских настроений украинцев накануне новогодних и рождественских праздников «Делойт», опубликованные на сайте компании.
По результатам исследования, несмотря на сложную ситуацию в экономике страны, украинцы планируют отмечать новогодние праздники с подарками и с праздничным столом, на что собираются потратить 43% и 44% своего праздничного бюджета соответственно.
В целом бюджет среднестатистической украинской семьи на встречу 2015 Нового года и Рождества, включая расходы на подарки, праздничное застолье и развлечения, за исключением расходов на путешествия, составляет 2817 грн, что на 5% меньше, по словам украинцев, чем они потратили в прошлом году.
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Компания подчеркивает, что на фоне почти 100% обесценивания гривни к доллару США, 20% инфляции и общих негативных настроений потребителей, такой праздничный бюджет можно считать сравнительно оптимистичным.
Также в отчете отмечается, что прошлогодние планы украинцев были скорректированы событиями, происходящими в столице ближе к концу года, в результате чего фактические расходы были меньше. В частности, украинцы планировали в среднем потратить 4152 грн, а потратили 2910 грн.
События в стране повлияли и на отношение к благотворительности. Хотя доля благотворительных взносов в общем праздничном бюджете украинцев остается на низком уровне, в Украине по сравнению с прошлым годом зафиксирован наибольший уровень роста расходов на благотворительность среди всех 17 стран, принимавших участие в исследовании - почти на 46%, в то время как средний показатель по Европе отрицательный и составляет «минус» 15%.
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Справка УНИАН. Компания «Делойт» ежегодно публикует результаты исследования потребительских настроений накануне новогодних и рождественских праздников семнадцатый год подряд.
В последнем исследовании приняли участие 17 стран Западной и Восточной Европы, а также ЮАР. Подобные исследования также проводятся в Канаде, США и Латинской Америке.
Опрос проводился в течение первых трех недель октября 2014 году на основании репрезентативной выборки для каждой из стран. Всего в опросе приняли участие 17 326 человек, которые поделились своими планами новогодних и рождественских подарков, праздничного стола и путешествий.
Украина принимает участие в опросе седьмой год подряд. Опрос был проведен методом интернет-анкетирования среди 769 человек в возрасте от 18 до 65 лет.