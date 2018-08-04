В Минэкономразвития обещают повышение зарплаты в Украине

В среднесрочной перспективе будет происходить рост номинальной среднемесячной заработной платы, которая в 2021 году прогнозируется на уровне 12 835 гривень.

В течение 2019-2021 годов рост зарплат с учетом инфляции составит 6,4%.

Об этом говорится в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Предполагается повышение уровня минимальной заработной платы в течение всего прогнозируемого периода.

"В целом в среднесрочной перспективе будет происходить рост номинальной среднемесячной заработной платы (брутто), которая в 2021 году прогнозируется на уровне 12 835 гривень (в 2019 году - 10 129 гривень). При этом ее рост с учетом индекса потребительских цен в среднем в 2019-2021 годах составит 6,4 процента (в 2019 году - на 6,9 процента)", - сообщают в МЭРТ.

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Кроме этого, с 1 января 2019 года будет происходить внедрение нового принципа начисления денежного обеспечения военнослужащих. Также будет проводиться реформирование системы оплаты труда государственных служащих.

Отмечается, что такие темпы роста позволят в 2021 году превысить показатель 2013 года более, чем на 30% в основном благодаря реформированию оплаты труда в 2017 году.