Украина до сих пор не получила закупленный у России уголь

Об этом сообщает Тиждень.uа со ссылкой на пресс-службу Минэнергоугля.

В ведомстве отметили, что в минувшую субботу границу пересекли около 50 тыс. т топлива.

В то же время, по имеющейся информации, уголь в России покупали две украинские компании: "Центрэнерго" (3 ТЭС) и ДТЭК (9 ТЭС).

В "Центрэнерго" по состоянию на 12 декабря сообщили о получении "20-25 вагонов" российского угля и уточили, что это очень незначительные объемы. Также отмечается, что указанные объемы поступили на Змиевскую ТЭС в Харьковской области. В то же время, в компании не сказали, сколько именно тонн российского угля было доставлено.

В компании ДТЭК состоянию на 12 декабря сообщили о поставке 26 тыс. т российского угля с начала месяца на Луганскую ТЭС, Приднепровскую ТЭС и Криворожскую ТЭС.

Общий объем запланированных поставок российского угля для ДТЭК в декабре - 625 тыс. т.

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"В декабре были незначительные поступления российского угля на ТЭС компании. Поступает уголь, отгруженный отправителем еще в ноябре. График запланированных на декабрь поставок угля из Кузбасса не выполняется. Незначительный объем угля из ростовских активов компании поступает на Луганскую ТЭС - с 4 декабря на адрес станции было отгружено 35 тыс. т угля с ШУ Обуховская", - сообщили в компании.

Также в ДТЭК отметили, что в Украину присылают вагоны с углем, законтрактованные компанией до 21 ноября.

"Однако, часть из них так и не пересекли российско-украинскую границу. Новые отгрузки угля не происходит", - добавили в ДТЭК.

В Минэнергоугля и "Центрэнерго" также заявили о задержании отгруженных объемов угля на украинско-российской границе. В то же время, ни в министерстве, ни в энергетических компаниях не смогли объяснить причины задержки, отметив, что они могут быть как логистическими, так и инфраструктурными, а за перевозку и доставку отвечают Укрзализныця и российский оператор железных дорог РЖД.

8 декабря и.о. председателя Укрзализныци Максим Бланк заявил о возобновлении угольных перевозок по территории восточных областей Украины, однако заметил, что скорость зависит от ряда факторов.

5 декабря правительство на месяц продлило действие чрезвычайных мер на рынке электроэнергии.

На трех государственных ТЭС, принадлежащих "Центрэнерго", осталось только 40 тыс. т угля.