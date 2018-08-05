Венесуэла впервые за 15 лет разрешила обмен валют

Власти страны рассчитывают на то, что эта мера ослабит давление на экономику в условиях гиперинфляции и поможет привлечь инвестиции в страну.

Власти Венесуэлы ослабили контроль над валютно-обменными операциями: граждане страны впервые за последние 15 лет смогут официально покупать иностранную валюту.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Конституционная ассамблея Венесуэлы проголосовала за легализацию коммерческого обмена валюты в стране, который до настоящего времени находился под контролем государства.

С 2003 года он был запрещен, а единственным органом, который имеет право обменивать валюту, был Центральный банк.

Власти страны рассчитывают на то, что эта мера ослабит давление на экономику в условиях гиперинфляции и поможет привлечь инвестиции в страну.

Читайте такжеМВФ прогнозирует Венесуэле 1000000% инфляции к концу года

Тем временем оппозиция признала решение недостаточным и заявила, что настоящей целью принятого законопроекта является получение контроля правительства над денежными переводами из-за рубежа.

Официальный курс сейчас составляет 172,8 тыс боливаров за 1 доллар, в то время как на "черном рынке" он колеблется в районе 3,8 млн боливаров.

Венесуэла в течение многих лет находится в сложной экономической ситуации. В стране наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и сильный рост цен.

Нехватка иностранной валюты вызвал сильное падение импорта, в том числе продуктов питания. США ввели против этой страны экономические санкции за преследование представителей оппозиции.

Крупнейшие рейтинговые агентства снизили рейтинги Венесуэлы до дефолтного уровня после того, как страна пропустила ряд платежей по госдолгу.

Международный валютный фонд в июле спрогнозировал, что инфляция в Венесуэле к концу года может достичь миллиона процентов.

По его оценкам, экономика страны в этом году может продемонстрировать спад до 18%, хотя еще в апреле прогноз составлял 15%. Отмечается, что для Венесуэлы это будет третий год подряд, когда показатели сокращения ВВП исчисляются двузначными цифрами.

Эксперты МВФ сравнивают тяжесть ситуации в Венесуэле с положением, в котором оказалась Германия после Первой мировой войны. Если последние прогнозы верны, за пять лет кризиса экономика Венесуэлы сократится на 50%, это самый значительный экономический спад в мире за последние 60 лет.