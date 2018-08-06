Мука в два раза дороже, чем по всей Украине: журналисты узнали о закупках столовой Верховной Рады (фото)

Самая большая сумма в 300 тысяч гривен пойдет на 20 тонн пшеничной муки высшего сорта в таре по 50 кг по цене 15 гривен/кг с НДС.

ГП "Столовая управления делами аппарата Верховной Рады Украины 9 июля по результатам тендера заказало ООО "Фудсі Компани Лтд" продуктов на 720 тысяч гривен.

Об этом сообщают "Наши гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

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До августа 2019 года столовой поставят муку, крахмал, крупы, макароны и готовое тесто.

Самая большая сумма в 300 тысяч гривен пойдет на 20 тонн пшеничной муки высшего сорта в таре по 50 кг по цене 15 гривен/кг с НДС.

Указывается, что товар будут оплачивать в течение двух недель после поставки.

Победитель подал сертификат качества на пшеничную муку высшего сорта производства филиала "Кролевецкий комбинат хлебопродуктов" ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" ("ГПЗКУ", Кролевец Сумской области).

В то же время отмечается, что на сайте самой "Фудсі Компани Лтд" кролевецкая пшеничная мука высшего сорта продается вдвое дешевле – по 385 гривен за 50-килограммовый мешок, или 7,7 гривны/кг.

А белоцерковское муку высшего сорта в килограммовых пачках там стоит в полтора раза дешевле – по 10 гривен/кг.

В открытых источниках цены муки высшего сорта не превышают 8 гривен/кг.

Киевской "Фудсі Компани Лтд" владеют киевляне Леонид Моруженко и Наталья Вивденко.

По данным "Наших денег", в этом году фирма получила два подряда парламентской столовой на 321 тысячу гривен, а в 2016 году – один подряд Терцентра соцобслуживания Святошинского района Киева на 2 тысячи гривен.

Указывается, что единственный конкурент ООО "Люксспецметалопоставка" не загрузил ни одного документа. К тому же никто не снижал цену в ходе аукциона. ООО "Люксспецметалопоставка" из села Петропавловская Борщаговка под Киевом принадлежит луганчанам Михаилу Гуфрию и Натальи Вивденко – вышеупомянутой владелицы фирмы-победителя.

Гуфрий также обладает луганскими ООО "Лугспецметалопоставка" и ООО "Торгово-коммерческая фирма "Балка Плюс" с Юрием Вивденко.

Директором ГП "Столовая" является Николай Бобренко. Его жена Алла Долгопят работала и числилась соучредителем в ООО "Бениш Джи Пи Эс Украина", при Януковиче было крупнейшим поставщиком систем GPS-навигации для госсектора.

Ранее учредителем "Бениш Джи Пи Эс Украина" был также Евгений Фельдшеров, внештатный советник экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого в 2013 году.