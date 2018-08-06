Минюст взыскал с работодателей 250 миллионов задолженности по зарплате

Глава Минюста отчитался о результатах запущенной его ведомством 2 апреля кампании по взысканию задолженности по выплате зарплаты.

Министерство юстиции Украины в 2018 году взыскало 250 млн грн задолженности по выплате заработной платы с предприятий-должников.

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Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в социальной сети Facebook.

«Ликвидация долгов по выплате заработной платы в пользу украинских работников - один из приоритетов нашей работы», - отметил он.

Также Петренко напомнил, что 2 апреля стартовала кампания Минюста по взысканию задолженности по выплате зарплаты.

«Нами были созданы региональные штабы и мобильные исполнительные группы, обнародованы антирейтинги предприятий-должников во всех регионах, разработана технологическая карта для государственных исполнителей по работе с должниками, которые находятся в процедуре банкротства», - заявил министр.

«В результате нашей работы в 2018 году украинские работники получили 250 млн грн заработной платы, которая не выплачивалась ранее годами», - подчеркнул Петренко.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы по вопросам труда, задолженность по выплате зарплат в Украине по состоянию на 1 января 2018 года увеличилась на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,37 млрд грн.