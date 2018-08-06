Гройсман о средней зарплате в 10 тысяч гривень: это реальная история

По словам премьера, достижению цели способствует экономическая политика правительства.

Рост средней зарплаты является одним из приоритетных заданий Кабинета министров Украины, причем по итогам текущего года этот показатель может составить 10 тыс. грн.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Главный приоритет – средняя зарплата. И этот показатель мы хотим довести до 10 тыс. грн. Это реальная история. Сейчас зарплаты уже более 8 тыс. грн», - заявил глава правительства.

По его словам, достижению цели способствует экономическая политика правительства, в том числе, в контексте дерегуляции и борьбы с теневыми схемами.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 грн с 3200 грн. Правительство рассматривает возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 грн.