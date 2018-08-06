В Украине могут ввести налоги на криптовалюты

Государство собирается взяться не только за лицензирование криптобирж и криптообменников, но и зарегулирование рынка ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций в виде продажи токенов).

В ближайшее время в Верховной Раде появится коллективный законопроект, предусматривающий введение налога в размере 5% на вывод криптоактивов с биржи в реальные деньги.

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Об этом сообщает Новое время.

По информации издания, над документом работает депутат БПП Алексей Мушак. Он ранее рассказывал, что делает это совместно с группой из 20 представителей различных компаний.

Налогообложения в размере 5% на разницу между ценой продажи токена и задокументированной цене его покупки (или стоимости майнинга) планируется ввести с 2019 года на временной основе - до 2025 года. Физлица будут платить еще и военный сбор в размере 1,5%. Налог будет действовать только на вывод средств в реальные деньги или при покупке товаров и услуг, например, недвижимости. Операции между различными криптовалютами облагать налогами не будут.

По словам Мушака, участники рынка воспринимают проект положительно. Однако, владелец одной из криптобирж неофициально сообщил, что указанная в законопроекте ставка - это компромисс с налоговым комитетом ВР. "Я поддерживаю ноль, но и шансы будут ноль", - уточнил он. Не до конца понятны объемы рынка, на котором будет действовать новый налог. Сам Мушак слышал о цифре в 2-3 миллиарда гривень. Но точных данных нет.

Регулятором рынка криптовалют выступит Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Ее руководитель Тимур Хромаев недавно сообщал о том, что ведомство уже подготовило концепцию по регулированию операций с криптовалютами. Она пока не публичная. Комиссия собирается взяться не только за лицензирование криптобирж и криптообменников, но и зарегулирование рынка ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций в виде продажи токенов).

Как сообщал УНИАН, в марте правительственный комитет поддержал решение дополнить Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) пунктом о майнинг.

В конце января председатель Комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко призвал правительство способствовать развитию майнинга в Украине, отделив эту деятельность от законодательного регулирования криптовалют.

Справка УНИАН. Майнинг - компьютерный вычислительный процесс, который позволяет эмитировать криптовалюты. Майнинг представляет собой процесс записи транзакций с биткойнами (или другими криптовалютами) к блокчейну, общедоступной базы данных по всем операциям, которая отвечает за подтверждение транзакции.