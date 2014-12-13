Медведев опроверг слова Путина и посоветовал россиянам терпеть из-за обвала рубля

Россиянам советуют затянуть пояса и не суетиться из-за падения курса рубля.

Такой совет озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Президент РФ Владимир Путин ранее пояснял, что за дорогой доллар бюджет получит только больше рублей. Однако российский премьер признал, что в резком обесценивании национальной валюты для обычных людей нет ничего хорошего.

Россия уже переживала экономические кризисы, говорит Медведев, и ситуация возвращалась к норме. Так будет и в этот раз, уверен он. Однако сроков, когда это произойдет, не уточняет.

Читайте такжеИнтервенции Банка России не спасли рубль от сильнейшего недельного падения за 16 лет"Очевидно, вряд ли кому понравится, что цены в магазинах растут - чего там скрывать. И это никого не радует. Вполне очевидно, что изменения курса для обычных потребителей - это всегда плохо. Но я вернусь к тому, что уже говорил: надо запастись терпением и посмотреть, как будут разворачиваться события", - заявил Медведев.