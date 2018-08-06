Доходы местных бюджетов Украины выросли почти на 23%

В июле в местные бюджеты поступило почти 19 миллиардов гривень, что на 22,6% больше, чем в июле 2017 года.

В январе-июле 2018 года поступления в местные бюджеты выросли на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 125 миллиардов гривень.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"В июле в местные бюджеты поступило почти 19 миллиардов гривень, что на 22%, или на 3,4 миллиарда гривень, больше, чем в июле 2017 года", - сказано в сообщении.

В ГФС добавили, что налога и сбора на доходы физических лиц в сводный бюджет в январе-июле 2018 года поступило 125,6 миллиарда гривень, что на 24,7%, или на 24,9 миллиарда гривень, превышает поступления за аналогичный период прошлого года.

"В июле 2018 года плательщики направили 19,9 миллиарда гривень налога и сбора на доходы физических лиц, что на 24,7%, или на 3,9 миллиарда гривень, больше, чем в июле 2017 года", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за январь-июнь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 9,782 миллиарда гривень против 29,032 миллиарда гривень профицита за аналогичный период предыдущего года.