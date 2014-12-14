Миссия МВФ для обсуждения программы stand-by будет работать в Киеве в начале следующего года

Об этом говорится в заявлении первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона по итогам визита в Киев.

«Команда фонда по проведению технических дискуссий, как ожидается, завершит свою работу к концу предстоящей недели. Миссия для проведения политических дискуссий в контексте программы, поддерживаемой Фондом, должна вернуть в Киев в начале следующего года», - подчеркивается в заявлении.

Во время своего визита в Киев Липтон встретился с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком, главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой, министром финансов Наталией Яресько, министром экономики Айварасом Абромавичусом.

«Я посетил Киев 13 декабря для встречи с президентом, премьер-министром и их новой экономической командой. Я был впечатлен их видением трансформации экономики Украины и их приверженности решительным действиям по реализации программы реформ», - отмечает Липтон в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, 9 декабря в Киев по приглашению правительства приехала миссия МВФ для продолжения переговоров по выполнению программы сотрудничества, утвержденной в апреле текущего года общим объемом 17 млрд долл. В рамках выполнения программы Украина уже получила два транша средств – в мае и сентябре – общим объемом 4,6 млрд долл. Задачей нынешней миссии Фонда было оценить экономическую ситуацию в стране и обсудить возможности получения Украиной третьего и четвертого программных траншей общим объемом порядка 2,7 млрд долл. Транш будет выделен по решению Совета директоров Фонда, заседание которого состоится в конце декабря – начале января 2015 года.

В то же время, в свете текущих экономических тенденций Украина предложила МВФ расширить программу сотрудничества. В правительстве не называют суммы необходимых дополнительных ассигнований, однако британское издание Financial Times со ссылкой на оценку МВФ сообщило о том, что Украине для предотвращения финансового коллапса в 2015 году потребуется порядка 15 млрд долл. дополнительной финансовой помощи. Средства могут быть частично выделены по линии МВФ, а частично – путем привлечения кредитов и грантов правительств западных стран.