Завтра в Украине подорожает доллар и подешевеет евро: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 7 августа: 100 USD – 2713,1725 гривни; 100 EUR – 3131,8150 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2713,1725 (6 августа – 2709,2701)

100 EUR –3131,8150 (6 августа – 3139,5022)

Как сообщал УНИАН, 2 августа Нацбанк на валютном аукционе продал весь заявленный объем валюты в размере 100 миллионов долларов.

При этом средневзвешенный курс аукциона составил 27,0062 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 124,2 миллиона долларов.