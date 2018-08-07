Заробитчане за три месяца перевели из Польши в Украину рекордную сумму денег
10:45, 07 августа 2018Финансы
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Украинцы переслали на 700 млн злотых больше, чем в прошлом году.
Преимущественно деньги высылают украинцы, которые едут в Польшу на временные заработки \ фото УНИАН
Украинские граждане, которые работают в Польше, за три месяца выслали домой рекордную сумму денег - почти 3 млрд злотых, или $800 млн.
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Это на 700 млн злотых больше, чем в прошлом году, подсчитали в Центробанке Польши. Сумма составляет почти 90% от всех переводов иностранцев, которые работают в соседнем государстве, передает Польское радио.
Преимущественно деньги высылают украинцы, которые едут в соседнюю страну на временные заработки. Всего в Польше работает почти миллион украинских граждан.
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