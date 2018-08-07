Заробитчане за три месяца перевели из Польши в Украину рекордную сумму денег

10:45, 07 августа 2018
Финансы
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Преимущественно деньги высылают украинцы, которые едут в Польшу на временные заработки \ фото УНИАН

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Это на 700 млн злотых больше, чем в прошлом году, подсчитали в Центробанке Польши. Сумма составляет почти 90% от всех переводов иностранцев, которые работают в соседнем государстве, передает Польское радио.

Преимущественно деньги высылают украинцы, которые едут в соседнюю страну на временные заработки. Всего в Польше работает почти миллион украинских граждан.

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Теги: #Польша#переводы#заробитчане