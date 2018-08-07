НБУ изменил правила проведения внешнего аудита банков

Теперь НБУ сможет отстранить выбранного банком внешнего аудитора за несоблюдение законодательства, недостаточный опыт, наличие взысканий в течение трех лет.

Национальный банк Украины разработал порядок отстранения выбранной банком аудиторской фирмы для проведения ежегодного внешнего аудита.

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Как говорится в постановлении НБУ №90, среди оснований для отстранения аудитора - несоблюдение требований законодательства, недостаточный опыт работы аудитора, наличие взысканий к нему в течение последних трех лет, превышение семилетнего срока договорных отношений с банком, непредоставление в Нацбанк информации и документов либо предоставление недостоверной или неполной информации.

Согласно документу, банк ежегодно информирует Нацбанк о выбранной аудиторской фирме за месяц до установленного срока представления регулятору договора о ежегодной проверке финансовой отчетности и заключает договор с выбранной фирмой в случае неполучения отказа НБУ в течение 20 календарных дней.

Отстраненная аудиторская фирма сможет принять участие в новом конкурсе банка не ранее чем через год.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в декабре 2017 года приняла закон об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности, устанавливающий более жесткие требования для аудиторской деятельности. Закон будет введен в действе 1 октября 2018 года.