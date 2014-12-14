После закрытия "Южного потока" ЕС планирует увеличить мощность альтернативных газопроводов - СМИ

Так, планируется удвоить пропускную способность проектируемого Трансадриатического газопровода (TAP), по которому в Европу будет поступать газ из Азербайджана, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Der Spiegel.

Такая договоренность была достигнута несколько дней назад на встрече нового еврокомиссара по вопросам энергетики Мароша Шефчовича с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром энергетики Турции Танером Йылдызом. "Все участники уверены, что газопровод будет построен до 2019 года", - цитирует издание слова Шефчовича. Комиссар ЕС также заявил о наличии технических возможностей для удвоения пропускной способности газопровода.

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Посредством Трансадриатического газопровода предполагается поставлять в Европу газ из крупного месторождения в Азербайджане "Шах-Дениз-2". Вначале его будут прокачивать по территории Турции по газопроводу TANAP, а затем - по 800-километровой трубе TAP от турецко-греческой границы по северной части Греции, через Албанию и Адриатическое море до Италии. Оттуда газ будет поступать в европейскую газораспределительную систему.

В свою очередь, в Азербайджане приветствуют увеличение первоначальной пропускной способности Трансадриатического газопровода (TANAP), которое может стать реальностью на фоне остановки реализации проекта "Южный поток". Это позволит Азербайджану расширить свое присутствие на газовом рынке Европы, пишет обозреватель Trend Эмиль Измайлов.