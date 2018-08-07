Фонд гарантирования решил продлить ликвидацию четырех банков

12:00, 07 августа 2018
Финансы
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Ликвидацию "Промэкономбанка" продлили до 7 сентября 2019 года / фото verhovenstvо

Как сообщается на сайте фонда, ликвидация "Промэкономбанка" продлевается на один год, до 7 сентября 2019 года, "Грин банка" - на шесть месяцев, до 28 февраля 2019 года, банка "Аксиома" - на шесть месяцев, до 29 июля 2019 года, "ИнтерКредитБанка" - на шесть месяцев, до 16 июля 2019 года включительно.

Справка УНИАН. В управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц находятся активы свыше 90 обанкротившихся банков на более чем 500 миллиардов гривень по балансовой стоимости.

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Теги: #банковская система#ликвидация банка