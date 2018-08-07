Фонд гарантирования решил продлить ликвидацию четырех банков

В управлении фонда находятся активы свыше 90 обанкротившихся банков.

Фонд гарантирования вкладов физических лик продлил срок ликвидации банков "Промэкономбанк", "Грин банк", "Аксиома" и "ИнтерКредитБанк".

Как сообщается на сайте фонда, ликвидация "Промэкономбанка" продлевается на один год, до 7 сентября 2019 года, "Грин банка" - на шесть месяцев, до 28 февраля 2019 года, банка "Аксиома" - на шесть месяцев, до 29 июля 2019 года, "ИнтерКредитБанка" - на шесть месяцев, до 16 июля 2019 года включительно.

Справка УНИАН. В управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц находятся активы свыше 90 обанкротившихся банков на более чем 500 миллиардов гривень по балансовой стоимости.