Гривня ушла в пике. Что будет дальше

Курс гривни после нескольких месяцев укрепления снова начал падать. Только по официальному курсу Нацбанка национальная валюта в июле девальвировала к доллару на 2,2%. В августе курс перевалил за 27 гривен за доллар. Регулятор пояснил, что со второй половины июня и в июле давление на гривню усилилось, преимущественно из-за повышения спроса на валюту со стороны импортеров энергоносителей, операций корпоративного сектора по перечислению дивидендов за границу и выхода нерезидентов из гривневых облигаций внутреннего госзайма.

«Курсовые колебания… вызваны рядом факторов. В частности, это активное проведение компаниями операций по перечислению дивидендов за границу (с начала июля с этой целью было куплено почти 300 млн долл США) и выход нерезидентов из ОВГЗ (с начала июля объем ОВГЗ в портфелях нерезидентов сократился почти на 1,3 млрд грн)», - отметили в НБУ.

Читайте такжеСпасая гривню: Нацбанк продал $50 миллионов

Регулятор подчеркивает, что на курсовую динамику также повлияли значительные объемы возврата НДС в конце июля, что значительно снижает объем свободной продажи валюты, а также рост спроса на иностранную наличку, в частности, со стороны теневого аграрного сектора в связи с началом сезона.

При этом Нацбанк уверяет, что будет «внимательно следить за состоянием валютного рынка и, в случае необходимости, готов и в дальнейшем сглаживать избыточные колебания путем проведения интервенций». Видимо, избыточные колебания присутствуют, поскольку только с начала августа регулятор уже не раз выходил на межбанк с продажей валюты. К примеру, 2 августа НБУ на валютном аукционе продал весь заявленный объем - 100 млн долларов, а 3 августа – еще 50 млн долларов.

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин отмечает, что в происходящем нет ничего чрезвычайного - определенное обесценивание гривни перед началом осени было и в прошлые годы, хотя и происходило несколько позже, чем сейчас.

Впрочем, мнения экспертов разделились. Одни считают, что особых причин для беспокойства нет - гривня вскоре «успокоится» и коридор ее курса будет не выше прогнозируемого Нацбанком. Другие не исключают дальнейшего обвала нацвалюты из-за ряда значимых факторов.

Курсовые ожидания

Председатель правления «RwS bank» Владислав Кравец отмечает, что снижение курса украинской национальной валюты в июле является коррекцией. Скорее всего, данная тенденция продолжится и в августе. На это влияет, в основном, выплата по облигациям внутреннего государственного займа, уплата НДС, удержание выручки экспортерами, а также выплата дивидендов. Но коридор курса нацвалюты не превысит 27,40 грн за доллар.

«Стоит ожидать сглаживания резких колебаний курса в ближайший месяц. Коридор по валюте составит 27-27,40», - считает эксперт.

По прогнозу руководителя аналитического подразделения ICU Александра Вальчишена, третий квартал гривня завершит курсом 27 грн за доллар.

«Мы прогнозируем обменный курс на конец третьего квартала на уровне 27 гривен за доллар, то есть, будет незначительное ослабление курса в течение августа-сентября. Это связано с тем, что во второй половине года госбюджет, как правило, переходит в режим дефицита - расходы направляются на социальную сферу и капитальные инвестиции. Первое – это образование, медицина, социальное обеспечение и т.д. Под капитальными инвестициями имеется ввиду различного рода строительство, ремонты, покупка оборудования и прочее», - подчеркнул эксперт.

Финансовый аналитик Виталий Шапран несколько иного мнения: «Считаю, что коридор 26-27 гривен за доллар - это вполне рабочий диапазон курса наличного и безналичного доллара на лето 2018 года. Фактор нерезидентных ОВГЗ, реакция на возможное повышение ставки ФРС США, фактор торговых войн, тяжелое возобновления сотрудничества с МВФ, военно-политические события, недовыполнение госбюджета по доходам и отставание реального курса от прогнозного. Это – те факторы, которые могут в совокупности очень быстро расшатать гривню, расширив коридор колебаний во втором полугодии 2018 года. Не буду лгать, что все очень хорошо. Не очень хорошо. Но, похоже, на этот раз наши национальные соревнования «кто первый добежит до обменного пункта» или «кто найдет лучший обменный курс» придется отложить», - сказал эксперт.

Дополнительные факторы риска

По словам заместителя исполнительного директора Центра экономической стратегии Марии Репко, в этом году дополнительными факторами риска для курса гривни станут переговоры с МВФ, турбулентность на финансовых рынках мира и потенциальный рост дефицитного финансирования бюджета.

«Дело в том, что уже сейчас Минфин ощущает недобор по некоторым категориям налогов, а приближение 2019 года оставляет очень маленький потенциал для снижения затрат – никто не хочет задержек пенсий или зарплат бюджетников, когда на носу выборы. И одновременно депутаты пытаются продемонстрировать свою пользу для округов через различные социально-экономические проекты - от лавочек в парках и компьютеров в школах, до спешного ремонта дорог и площадей. Сырьевые рынки, которые пока достаточно нейтральны для украинского экспорта, могут принести неприятные сюрпризы в части роста цен на энергоносители – один из ключевых компонентов нашего импорта», - отметила она.

Президент инвестиционный группы УНИВЕР Тарас Козак также дает пессимистический прогноз относительно гривни: «Так исторически сложилось, что весной наша национальная валюта растет, а с середины лета до середины зимы падает. В этом году как раз с середины лета гривня и перешла к падению. Главная причина - бюджетная. Ситуативный спрос на доллар увеличивается при больших выплатах из государственного бюджета. На этот раз это были крупные погашения гривневых ОВГЗ и возмещение НДС. Избыточная гривня не идет в счет кредитов, законопроект «О защите кредиторов» пока не подписан президентом, а течет на валютный рынок. Еще одна причина – политическая, причем сейчас самая важная. Даже оптимисты поняли, что следующий транш кредита МВФ мы получим (если еще вообще получим!) не ранее октября-ноября. Причина - очередной отказ власти Украины поднять цену на газ для населения. Это должен сделать Кабмин, согласно Меморандуму с МВФ. Должен, но не делает, откладывает уже почти год. Правительство и премьер опасаются негативного общественного резонанса, особенно накануне избирательной гонки. А без транша МВФ мы не получим ни макрофинансовой помощи Евросоюза на 1 млрд евро, ни деньги международных организаций, ни дешевые кредиты и гарантии стран-партнеров, ни инвестиции иностранного бизнеса. При этом должны выплатить еще более 15 млрд долларов за 2018-2020 годы. Международных резервов Нацбанка не хватит. Поэтому гривня может сорваться в пропасть... Банкиры все эти риски прекрасно понимают, вот и «затариваются» долларами на все имеющиеся у них деньги. Поэтому курс гривни падает. Повышение цены на газ для населения может остановить наихудший сценарий», - подытожил эксперт.

А пока власти раздумывают, что делать с ценой газа для населения, а их «сомнения» тормозят жизненно необходимое выделение финансовой помощи Украине со стороны основных кредиторов, гривня из последних сил удерживается в прогнозируемых рамках. Вот только верхний потолок этих самых рамок, согласно прогнозу - бюджетной росписи, может составить 29,3 гривни за доллар.

Все «идет по плану». Вот только этот план никак не радует рядового украинца.

Нана Черная