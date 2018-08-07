В Киеве пройдет международная конференция по криптовалюте

На мероприятии Вас ждет много полезной информации о природе криптовалют, о том, как заработать на майнинге, и при этом, сделать вклад в научное развитие человечества!

Приглашаем Вас посетить самое знаковое событие уходящего лета! 16 Августа 2018 года, при поддержке компании Synterium, пройдет познавательная научно-финансовая конференция в самом сердце Киева - отеле Premier Palace, исторической жемчужине столицы. На мероприятии Вас ждет много полезной информации о природе криптовалют, о том, как заработать на майнинге, и при этом, сделать вклад в научное развитие человечества! Главным спикером мероприятия будет эксперт по глобальной стратегии и развитию – Отокар Касинец. Начало: 18:00 – Отель Premier Palace, Адрес: Киев, Бульвар Тараса Шевченко, д.5-7/29 Тел: +38 044 391 00 54

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