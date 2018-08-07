В Киеве пройдет международная конференция по криптовалюте
13:09, 07 августа 2018Финансы
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На мероприятии Вас ждет много полезной информации о природе криптовалют, о том, как заработать на майнинге, и при этом, сделать вклад в научное развитие человечества!
Иллюстрация REUTERS
Приглашаем Вас посетить самое знаковое событие уходящего лета!
16 Августа 2018 года, при поддержке компании Synterium, пройдет познавательная научно-финансовая конференция в самом сердце Киева - отеле Premier Palace, исторической жемчужине столицы.
На мероприятии Вас ждет много полезной информации о природе криптовалют, о том, как заработать на майнинге, и при этом, сделать вклад в научное развитие человечества!
Главным спикером мероприятия будет эксперт по глобальной стратегии и развитию – Отокар Касинец.
Начало: 18:00 – Отель Premier Palace,
Адрес: Киев, Бульвар Тараса Шевченко, д.5-7/29
Тел: +38 044 391 00 54
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