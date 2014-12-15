Медведев угрожает Украине многомиллиардными экономическими потерями

Такие оценки он дал в статье "Россия и Украина: жизнь по новым правилам", опубликованной в "Независимой газете".

"Следствием тарифной либерализации, которая охватит до 98 процентов товаров из Европы, станет постепенное вытеснение европейской продукцией конкурентов с украинского рынка, - отметил Медведев в статье. - А вторая волна европейского торгового "цунами" вынесет весь этот объем на рынки стран Таможенного союза, ухудшит условия бизнеса в рамках ТС.

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"Конечно, мы не будем просто наблюдать за этим процессом, а примем соответствующие меры", - отметил Медведев.

Их результатом, по словам российского премьера, должно стать кардинальное снижение экспорта украинских товаров в Россию, Беларусь и Казахстан.

"В этом случае потери Киева могут составить до 15 млрд. долларов", - предостерег он.