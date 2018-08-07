«Ощадбанк» запустил сервис платежей Apple Pay

Держатели карт могут рассчитываться с помощью iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.

Государственный «Ощадбанк» запустил популярный в мире сервис платежей Apple Pay для держателей карт банка Mastercard и Visa.

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Как сообщила пресс-служба банка, держатели карт могут рассчитываться с помощью iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.

В банке подчеркнули, что Apple Pay способствует легкому осуществлению онлайн-покупок в приложениях и на веб-сайтах с помощью Touch ID или двойного клика боковой кнопки, а также взгляда на iPhone X для подтверждения операции через Face ID.

При оплате покупок в приложениях или в Safari Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, а также на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях.

Также можно использовать Apple Pay в браузере Safari на любом устройстве Mac не старше 2012 года выпуска с установленной системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 или более поздней модели, или же непосредственно с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

В банке отметили, что в основе Apple Pay лежат безопасность и конфиденциальность, так как номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple.

Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Сервис Apple Pay представляет собой систему мобильных платежей, позволяющую пользователям iPhone и Apple Watch оплачивать покупки по бесконтактной технологии NFС, а также в интернете. Apple Pay совместим с существующими бесконтактными считывателями Visa PayWave, MasterCard PayPass, American Express ExpressPay.