Непростое лето: международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд

С начала года резервы сократились на 5,6%.

Международные резервы Украины за июль сократились на 1,3% - до 17,749 миллиарда долларов по состоянию на 1 августа 2018 года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года резервы сократились на 5,6%.

В НБУ объяснили сокращение резервов платежами по валютному государственному долгу в размере 321,5 миллиона долларов и интервенциями на межбанковском валютном рынке, в ходе которых регулятор продал на 64,4 миллиона долларов больше, чем купил.

Основным источником пополнения резервов оставались поступления в пользу правительства от размещения валютных облигаций внутреннего госзайма, которые в июле составили 130,9 миллиона долларов и 60,5 миллиона евро.

Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов на сумму 45,9 миллиона долларов.

Также сообщается, что по состоянию на 1 августа объем международных резервов покрывает 3 месяца будущего импорта.

Справка УНИАН. В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 миллиарда долларов.