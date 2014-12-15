Россия из-за санкций вынужденно сокращает на 10% госрасходы уже в 2015 году

Правительство России урежет госрасходы на 10% уже в бюджете 2015 г., заявили «Ведомостям» три федеральных чиновника: решение принято на совещании у премьера Дмитрия Медведева.

Читайте такжеРоссия в полной мере ощутит результат санкций в 2015 году - МИД ЧехииНа совещании у Медведева было решено довести лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. до министерств в размере 90% от утвержденных, исключение — публично-нормативные расходы и трансферты внебюджетным фондам, знает один из федеральных чиновников. Решение о сокращении расходов на 10% в 2015-2017 гг. не принималось, утверждает пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, рассматриваются разные варианты, как реагировать на мировую конъюнктуру. Правительство и не может самостоятельно сократить ассигнования: бюджет уже утвержден и нужно вносить поправки в закон, поэтому министерствам и порезали лимиты и дали право выбирать, что сокращать, объясняет федеральный чиновник.

Представитель Минфина не комментирует совещание у премьера, но отмечает, что министерство давно убеждает в необходимости сократить расходы в 2015-2017 гг., отказ от такой меры — дополнительный удар по экономике. 10% — это разумный минимум сокращений, говорит он, а все публично-нормативные обязательства будут выполнены в любом случае.

О сокращении социальных расходов речи нет, секвестр касается госпрограмм, работа ведется отдельно по каждой, отмечает другой чиновник. Самые крупные статьи расходов по госпрограммам на 2015 г.: транспортная система (38,1%), космос (19%), Дальний Восток (6%), авиапром (4,6%), жилье и ЖКХ (4,1%).

Бюджетные расходы в реальном выражении выросли на 27% за семь лет к 2015 г., а доходы — только на 0,8%.

В бюджет 2015 г. заложена цена нефти $95 за баррель. Проект бюджета был составлен при другой экономической реальности, признавал еще в ноябре министр финансов Антон Силуанов. Правительство начало делать бюджетные проектировки в июле, вскоре после июньского годового пика в $115 за баррель, а в пятницу он стоил $61,8. По расчетам Альфа-банка, снижение цены барреля нефти на $10 приводит к снижению ВВП на 0,4-0,8% и съедает $10 млрд доходов бюджета.

В 2015 г. нефть может дойти до $43 за баррель, предупреждают аналитики Morgan Stanley. Уже при $60 за баррель правительство РФ вынуждено будет серьезно корректировать бюджетную политику, признает федеральный чиновник.

Самое главное — чтобы не повторилось то, что было в 2009 г., когда правительство ответило на кризис дополнительной индексацией. На следующий год утверждена индексация зарплат бюджетников в 5,5%.