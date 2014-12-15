В ближайшие дни ЕИБ выдаст 200 млн евро на восстановление Донбасса

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в программе «Время. Итоги недели» 5 канала, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Он также напомнил, что на эти цели правительство в ноябре выделило 375 млн грн, из которых 150 млн грн – на восстановление инфраструктуры Луганской области, остальные – Донецкой области.

Читайте такжеВ ЕИБ пообещали выделить Украине 3 млрд евро в течение трех лет

Зубко отметил, что контроль за надлежащим использованием этих средств должен быть со стороны самих общин, на территории которых повреждены объекты инфраструктуры, социальные объекты и системы жизнеобеспечения.

«Каждая община должна самостоятельно определять объекты, на которые эти деньги нужно направить и что в первую очередь необходимо восстановить», - сказал вице-премьер. Он отметил, что выделенные средства должны быть использованы максимально эффективно с пользой для людей и населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября ЕИБ (Европейский инвестиционный банк) сообщил, что рассматривает возможность финансирования проектов восстановления инфраструктуры Донецкой и Луганской областей, пострадавших в результате боевых действий, путем выделения кредитной линии в объеме 200 млн. евро.

«Рамочный кредит направлен на поддержку первостепенных проектов восстановления регионов, пострадавших от конфликта, – говорится в сообщении. – Речь идет, в частности, об инфраструктурных проектах и проектах создания условий для размещения вынужденных переселенцев». Как подчеркнули в ЕИБ, проекты должны быть реализованы под контролем правительства Украины.

С апреля текущего года на территории Луганской и Донецкой областей ведутся боевые действия против финансированных Россией террористов и российских регулярных войск. По состоянию на середину сентября объем восстановительных работ на освобожденных территориях составил по меньшей мере 12 млрд грн. Как подчеркивал глава правительства Арсений Яценюк, ежедневно война обходится Украине в 80 млн грн.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк создан в 1957 году, сегодня его акционерами являются 27 стран - членов ЕС. Главная цель банка - содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц и к концу 2013 года составил 273 млрд евро. За последние пять лет портфель проектов ЕИБ в Украине увеличился в четыре раза. Банк финансирует проекты в энергетике, транспортной и муниципальной инфраструктуре. На данное время банк рассматривает возможность финансирования 9 проектов в государственном секторе и 7 проектов – в частном секторе.