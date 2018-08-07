Доллар в Украине подешевеет

Официальный курс НБУ на 8 августа: 100 USD – 2702.1054 грн; 100 EUR – 3134.9827 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2702.1054 (7 августа – 2713.1725)

100 EUR – 3134.9827 (7 августа – 3131.8150)

Во вторник, 7 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов остались на уровне середины торгов - 27,01/27,03 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 9 копеек выше уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,34/31,37 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составляет 27,0253 грн/долл.