В России евро и доллар снова установили исторические максимумы

В понедельник, 15 декабря, курс евро на торгах Московской биржи вырос на 72 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и достиг отметки 73 рубля - исторический максимум (по состоянию на 10.50 мск), передает ПРАЙМ.

Читайте такжеИнтервенции Банка России не спасли рубль от сильнейшего недельного падения за 16 летКурс доллара, по состоянию на 10.55 мск, вырос на 57 копеек - до 58,75 рубля, достигнув нового максимума.

Читайте такжеВ Госдуме России предложили заменить рубль другой валютой