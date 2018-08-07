Нацбанк перечислил в госбюджет последний транш прибыли за 2017 год

С учетом этого транша регулятор перечислил 44,6 млрд грн.

Национальный банк окончательно рассчитался по обязательствам перед государственным бюджетом Украины на текущий год, перечислив последний транш прибыли к распределению за 2017 год.

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Как сообщается на сайте НБУ, с учетом этого транша регулятор перечислил весь запланированный объем в размере 44,6 млрд грн.

В НБУ напомнили, что прибыль за 2017 года была перечислена траншами по графику, согласованному с Министерством финансов.

Как сообщал УНИАН, Совет Национального банка Украины утвердил объем прибыли НБУ за 2017 год к перечислению в государственный бюджет в 2018 году в размере 44,6 млрд грн.

В 2017 году НБУ перечислил в государственный бюджет 44,4 млрд грн своей прибыли.