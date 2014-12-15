Министр финансов надеется, что бюджет-2015 можно будет публично обсуждать через неделю

Министр финансов Украины Наталия Яресько будет готова публично обсуждать проект госбюджета на 2015 год после согласования в Кабмине ключевых законопроектов для его формирования и надеется, что это произойдет через неделю.

Об этом Яресько написала на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, после принятия парламентом законов, определяющих правила составления бюджета и децентрализации бюджетного процесса Министерство финансов подготовит на их основании бюджет. «Конечно, мы должны начать новый год с новым бюджетом», - написала Яресько.

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Также министр обратила внимание, что в настоящее время в правительстве и коалиции проводятся дебаты и обсуждения доходной и расходной частей госбюджета и этот процесс еще не завершен, следовательно, окончательный проект до сих пор не согласован. «Идеи, которые были опубликованы в Интернете или обсуждаются сейчас, - это просто идеи», - отметила она.

«Все в министерстве сейчас работают в режиме 24/7, чтобы стабилизировать финансовую систему и разработать бюджет, который мы действительно сможем финансировать. Мы работаем, чтобы обеспечить отражение в бюджете приоритетов национальной безопасности, социальной поддержки для тех, кто больше всего страдает от сложной экономической ситуации, снижения налогов и налогового административного давления на малый бизнес, создания равных условий для всех представителей бизнеса, устранения перекосов в системе и уменьшения размера теневой экономики», - написала Яресько.

Как сообщал УНИАН, проект Закона «О государственном бюджете Украины на 2015 год», зарегистрированный в парламенте 12 декабря, был отозван из Верховной Рады на следующий день, 13 декабря.

Ранее глава фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко написал в Facebook, что на совещании руководителей фракций коалиции с премьер-министром и министром финансов принято решение о возврате проекта госбюджета на доработку. По его словам, также на совещании было решено создать смешанную коалиционно-правительственную бюджетную группу.