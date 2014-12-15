Министр финансов надеется, что бюджет-2015 можно будет публично обсуждать через неделю
Министр финансов рассчитывает, что будет готова публично обсуждать проект госбюджета на 2015 год через неделю.
Министр финансов Украины Наталия Яресько будет готова публично обсуждать проект госбюджета на 2015 год после согласования в Кабмине ключевых законопроектов для его формирования и надеется, что это произойдет через неделю.
Об этом Яресько написала на своей странице в социальной сети Facebook.
По ее словам, после принятия парламентом законов, определяющих правила составления бюджета и децентрализации бюджетного процесса Министерство финансов подготовит на их основании бюджет. «Конечно, мы должны начать новый год с новым бюджетом», - написала Яресько.
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Также министр обратила внимание, что в настоящее время в правительстве и коалиции проводятся дебаты и обсуждения доходной и расходной частей госбюджета и этот процесс еще не завершен, следовательно, окончательный проект до сих пор не согласован. «Идеи, которые были опубликованы в Интернете или обсуждаются сейчас, - это просто идеи», - отметила она.
«Все в министерстве сейчас работают в режиме 24/7, чтобы стабилизировать финансовую систему и разработать бюджет, который мы действительно сможем финансировать. Мы работаем, чтобы обеспечить отражение в бюджете приоритетов национальной безопасности, социальной поддержки для тех, кто больше всего страдает от сложной экономической ситуации, снижения налогов и налогового административного давления на малый бизнес, создания равных условий для всех представителей бизнеса, устранения перекосов в системе и уменьшения размера теневой экономики», - написала Яресько.
Как сообщал УНИАН, проект Закона «О государственном бюджете Украины на 2015 год», зарегистрированный в парламенте 12 декабря, был отозван из Верховной Рады на следующий день, 13 декабря.
Ранее глава фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко написал в Facebook, что на совещании руководителей фракций коалиции с премьер-министром и министром финансов принято решение о возврате проекта госбюджета на доработку. По его словам, также на совещании было решено создать смешанную коалиционно-правительственную бюджетную группу.