Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

Текущая неделя может продемонстрировать новые максимумы стоимости доллара США и евро в Украине, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Основным вопросом для валютного рынка станут данные о бюджете 2015 года, без которого получение транша финансовой поддержки от МВФ становится призрачным явлением. Также участники валютного рынка ожидают объявления курса, который закладывается в бюджет. Вряд ли это будет 12–13 грн, а более высокий курс скажется повышением девальвационных опасений.

Читайте такжеНацбанк продолжает снижать официальный курс гривниПока сохраняется острым вопрос военного конфликта на Донбассе, ожидать стабилизации курса гривни не стоит. Кроме того, негативным фактором выступает то, что правительство Украины намерено запросить дополнительное финансирование у внешних кредиторов. Этот шаг свидетельствует о беспомощности в стабилизации валютного рынка, налаживании экономических процессов и вероятности снижения давления от военных действий на востоке страны. Стоит отметить, что по данным за ноябрь, согласно исследованию GFK, девальвационные опасения населения достигли рекордного уровня – 157,8 пункта.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, средний курс продажи безналичного доллара на неделе может находиться в диапазоне 16,50–17 грн, наличного – 16,5–17 грн.

Читайте такжеИнфляция в Украине в 2015 году может замедлиться до 11% - экономистЕвро на международном рынке в этот период может торговаться в диапазоне 1,2200–1,2600. Средний курс продажи наличного евро в этом случае, при стабильном курсе доллара США, может составить 20,23–20,88 грн.