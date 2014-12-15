Рост китайской экономики может замедлиться в 2015 году до 7,1%

Об этом сообщил Народный банк Китая (центробанк) в докладе, передают "Ведомости".

Усиление мирового спроса поддерживает экспорт, но недостаточно для того, чтобы противостоять влиянию снижения инвестиций в недвижимость, говорится в докладе, опубликованном на его сайте www.pbc.gov.cn.

Китайский экспорт в 2015 г. вырастет на 6,9%, прогнозирует регулятор, ускорившись после повышения на 6,1% в 2014 г., но рост импорта ускорится до 5,1% с 1,9% в этом году, полагает центробанк. Банк предупредил, что ожидаемое повышение ставки ФРС США в следующем году может ударить по развивающимся экономикам.

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Рост инвестиций в основные фонды может замедлиться до 12,8% с 15,5%. Потребительская инфляция ожидается стабильной на уровне 2,2%.

Экономический рост Китая замедлился до 7,3% в III квартале, а слабые показатели производства и инвестиций в ноябре указывают на то, что годовой показатель роста будет ниже официального 7,5%-ного ориентира. Занятость в Китае, как ожидает центробанк, останется на высоком уровне в следующем году благодаря быстрому развитию сектора услуг, несмотря на замедление экономического роста.

Ранее Банк Китая прогнозировал замедление темпов роста китайской экономики до 7,2%.