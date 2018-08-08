Маск несколькими предложениями в Twitter резко повысил в цене акции Tesla

Стоимость акций Tesla поднялась на семь процентов, до 367 долларов за единицу.

Стоимость акций производителя электромобилей Tesla во вторник, 7 августа, подскочила на семь процентов на фоне заявления председателя правления Илона Маска.

Как передает DW.com, он сообщил, что рассматривает возможность преобразования компании, которая сейчас является публичной в частную. "Думаю сделать Tesla частной на уровне 420 долларов. Финансирование обеспечено", - написал он в Twitter. Очевидно, бизнесмен имел в виду 420 долларов за одну акцию компании.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7 августа 2018 г.

После этого стоимость акций Tesla поднялась на семь процентов, до 367 долларов за единицу, передает Reuters. По словам Маска, который владеет около 20 процентами компании, он не ожидает, что кто-то из акционеров получит контрольный пакет. "При любом сценарии я не буду продавать (акции. - Ред.)", - написал он. Предприниматель надеется, что все нынешние инвесторы останутся в Tesla, даже если компания станет частной. Для этого будет создан специальный фонд.

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Много кто сомневается в серьезности этого заявления Маска, сообщили агентства Reuters и dpa. Сама компания пока не прокомментировала заявления своего председателя правления. Однако, когда Маска спросили, серьезны ли его намерения, он ответил утвердительно.

Перед этим издание Financial Times написало, что суверенный фонд национального благосостояния Саудовской Аравии с начала года приобрел от трех до пяти процентов акций Tesla. Объем инвестиций оценивается в 1,7-2,9 миллиарда долларов. По данным Bloomberg, саудовский фонд стал одним из восьми крупнейших акционеров компании.