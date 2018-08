Маск несколькими предложениями в Twitter резко повысил в цене акции Tesla

Стоимость акций производителя электромобилей Tesla во вторник, 7 августа, подскочила на семь процентов на фоне заявления председателя правления Илона Маска.

Как передает DW.com, он сообщил, что рассматривает возможность преобразования компании, которая сейчас является публичной в частную. "Думаю сделать Tesla частной на уровне 420 долларов. Финансирование обеспечено", - написал он в Twitter. Очевидно, бизнесмен имел в виду 420 долларов за одну акцию компании.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.