Помпео призвал Порошенко выполнить требования МВФ

Кроме того, госсекретарь поприветствовал недавнее принятие Украиной закона об Антикоррупционном суде.

Официальный сайт Госдепартамента США сообщил, что госсекретарь Майк Помпео провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

В частности, Помпео поприветствовал недавнее принятие Украиной закона об Антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности.

Также он призвал Украину выполнить требования МВФ, необходимые для получения очередного транша кредита.

"Секретарь Помпео подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не признают и никогда не признают попытку присоединения России к Крыму", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна пересмотреть государственный бюджет для его соответствия целевым показателям дефицита в рамках программы сотрудничества и обеспечить переход к рыночному механизму формирования цены на газ для населения.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.