Заробитчане увеличили переводы в Украину на треть — до $4,5 миллиарда

Глава Совета НБУ отметил, что Украина повторяет путь других восточноевропейских государств, которые в свое время тоже подвергались масштабной миграции своих граждан.

Объем частных денежных переводов в Украину в январе-мае вырос на 30% по сравнению с прошлогодним показателем и достиг 4,5 млрд долл.

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Об этом написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, также среди положительных последствий миграции - снижение безработицы и неполной занятости, сокращение масштабов бедности, повышение доходов и благосостояния украинцев.

В то же время, как отметил Данилишин, в долгосрочной перспективе в государстве снижается уровень трудоспособного населения, образованной молодежи и квалифицированных специалистов, при этом растет давление на государственные финансы.

Также Данилишин отметил, что Украина повторяет путь других восточноевропейских государств, которые в свое время тоже подвергались масштабной миграции своих граждан: основными направлениями движения поляков, латышей и литовцев были Великобритания и Ирландия, эстонцы ехали в Финляндию, а румыны - в Италию и Испанию.

Как сообщал УНИАН, объем частных денежных переводов в Украину в 2017 году составил 9,3 млрд долл., что на 24% выше показателя за 2016 год.

Национальный банк ожидает поступления денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в текущем году на уровне 11,6 млрд долл.