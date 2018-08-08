Банковский сектор Украины во втором квартале получил 400 миллионов убытка

12:39, 08 августа 2018
Финансы
108 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеНацбанк перечислил в госбюджет последний транш прибыли за 2017 год

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в результате перехода на МСФО 9 во втором квартале один из крупных банков увеличил убытки прошлых лет на 16,7 млрд грн, однако это не повлияло на его регулятивный капитал.

Также сообщается, что в целом за первое полугодие сектор заработал 8,3 млрд грн прибыли.

Как сообщал УНИАН, платежеспособные банки Украины за январь-март 2018 года получили 8,672 млрд грн прибыли, что в 1,7 раза выше показателя за аналогичный период 2017 года на уровне 5,086 млрд грн.

Банковская система Украины завершила 2017 год с убытком 24,4 млрд грн в связи со значительными объемами отчислений в резервы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Нацбанк#банковская система