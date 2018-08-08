Банковский сектор Украины во втором квартале получил 400 миллионов убытка

В целом за первое полугодие сектор заработал 8,3 млрд грн прибыли.

Банковский сектор Украины во втором квартале получил 0,4 млрд грн убытка из-за значительных отчислений в резервы крупного банка.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в результате перехода на МСФО 9 во втором квартале один из крупных банков увеличил убытки прошлых лет на 16,7 млрд грн, однако это не повлияло на его регулятивный капитал.

Также сообщается, что в целом за первое полугодие сектор заработал 8,3 млрд грн прибыли.

Как сообщал УНИАН, платежеспособные банки Украины за январь-март 2018 года получили 8,672 млрд грн прибыли, что в 1,7 раза выше показателя за аналогичный период 2017 года на уровне 5,086 млрд грн.

Банковская система Украины завершила 2017 год с убытком 24,4 млрд грн в связи со значительными объемами отчислений в резервы.