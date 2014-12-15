В России доллар впервые в истории превысил 59 рублей, евро - 74
Курс доллара на Московской бирже превысил психологически важный уровень в 59 руб. По состоянию на 13:58 мск американская валюта достигла отметки 59,03 руб., что стало очередным историческим максимумом. Евро также установил новый рекорд, показав значение 74,01 руб.
В понедельник, 15 декабря, европейская и американская валюты дважды показали новые исторические максимумы. Рекордные значения были показаны в течение первого часа торгов. По состоянию на 11:05 мск евро торговался на уровне 73,21 руб., а за доллар давали 58,80 руб.
Далее последовал период консолидации, однако после 14:00 рубль снова упал, позволив доллару и евро зафиксировать новые максимумы, сообщает РБК.
По состоянию на 14.18 мск курс доллара вырос на 1,14 рубля - до 59,34 рубля.
Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,83 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и достиг новой рекордной отметки 74,01 рубля.
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В течение выходных цена на нефть марки Brent продолжила снижение, достигнув на минимуме значения $61,08 за барр.
К утру понедельника цена на нефть немного отыграла вверх, к 14:00 мск Brent торговался на уровне $62,8 за барр.