В России доллар впервые в истории превысил 59 рублей, евро - 74

В понедельник, 15 декабря, европейская и американская валюты дважды показали новые исторические максимумы. Рекордные значения были показаны в течение первого часа торгов. По состоянию на 11:05 мск евро торговался на уровне 73,21 руб., а за доллар давали 58,80 руб.

Далее последовал период консолидации, однако после 14:00 рубль снова упал, позволив доллару и евро зафиксировать новые максимумы, сообщает РБК.

По состоянию на 14.18 мск курс доллара вырос на 1,14 рубля - до 59,34 рубля.

Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,83 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и достиг новой рекордной отметки 74,01 рубля.

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В течение выходных цена на нефть марки Brent продолжила снижение, достигнув на минимуме значения $61,08 за барр.

К утру понедельника цена на нефть немного отыграла вверх, к 14:00 мск Brent торговался на уровне $62,8 за барр.​