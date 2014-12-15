Профицит внешней торговли товарами в Украине за десять месяцев составил почти $570 млн

За аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 11,517 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

В январе-октябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров из Украины снизился на 9,4% - до 46,170 млрд долл., импорт - на 27%, до 45,601 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-октябре 2014 года составил 1,01 (в январе-октябре 2013 года – 0,82).

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По итогам октября по сравнению с предыдущим месяцем количество стран-партнеров Украины по внешнеторговым операциям выросло на 2 - до 215 стран.

Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза за январь-октябрь составил 14,703 млн долл., или 31,8% от общего объема экспорта (в январе-октябре 2013 года – 13,361 млн долл., или 26,2%). Наиболее значительные поставки среди стран ЕС осуществлялись в Польшу - 5% общего объема экспорта, Италию - 4,6%, Германию - 3%, Венгрию - 2,8%.

Экспорт среди крупнейших стран-партнеров увеличился в Италию на 14,3%, в Египет - на 14,1%, в Польшу - на 11,5%, в Германию - на 6%. Одновременно сократился экспорт в Россию - на 29,4%, в Беларусь - на 14,4%, в Китай - на 5,5%, в Турцию - на 2,8%.

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Основу товарной структуры украинского экспорта составили недрагоценные металлы и изделия из них - 28,7%, продукты растительного происхождения - 15%, минеральные продукты - 11,8%, механические и электрические машины - 10,6%, жиры и масла животного или растительного происхождения - 7%, готовые пищевые продукты - 5,8%, продукция химической и связанных с ней отраслей - 5,7%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства - 2,9%.

Импорт товаров из стран ЕС составил 17,395 млрд долл., или 38,1% общего объема импорта (за 10 месяцев 2013 года – 21,712 млрд долл., или 34,7%). Наибольшие поступления среди стран ЕС осуществлялись из Германии - 9,6% от общего объема импорта, Польши - 5,7%, Италии - 2,8%, Венгрии - 2,5%.

Против соответствующего периода 2013 года импорт товаров вырос только из Беларуси - на 11,7% и Венгрии - на 0,8%. Одновременно снизился импорт из России - на 41,2%, из Китая - на 29,3%, из США - на 29,2%, из Италии - на 23,3%, из Польши - на 22,2%, из Германии - на 20,4%.

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Минеральные продукты составили 29,5% объема импорта товаров, поставки механических и электрических машин - 15,8%, продукция химической и связанных с ней отраслей - 12,4%, полимерных материалов, пластмасс и изделий из них - 6,8%, недрагоценных металлов и изделий из них - 6,2%, средств наземного транспорта, летательных аппаратов, плавучих средств - 5,1%, готовых пищевых продуктов - 4,7%, продуктов растительного происхождения - 3,6%, текстильных материалов и текстильных изделий - 3,5%.

Также сообщается, что импорт гуманитарной помощи в январе-октябре составил 71,2 млн долл., что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2013 года. Наибольшие поставки осуществлялись из Швейцарии, Германии, Израиля, США и Дании. В частности, поставлялась фармацевтическая продукция, приборы и аппараты оптические, готовые текстильные изделия, средства наземного транспорта, пищевые продукты.

Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-сентября 2014 года, без учета временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, составил 803,3 млн долл., в то время как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 9,725 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2013 году составил 13,652 млрд долл., что на 13,85% меньше дефицита 2012 года в 15,848 млрд долл.