Нацбанк снова снизил официальный курс гривни

Национальный банк сегодня понизил курс гривни еще на 5 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 15 декабря с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 1576.0382 (с 14.00 12 декабря – 1571.0701) 100 EUR – 1962.1676 (с 14.00 12 декабря – 1952.5259) 10 RUR – 2.7702 (с 14.00 12 декабря – 2.8673). Читайте такжеВ Нацбанке объясняют, что курс гривни будет колебаться и в следующем году Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 15 декабря продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,7521 грн/долл. Общий объем заявок субъектов рынка составил 13,2 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15.7500 грн/долл.

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