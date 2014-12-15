НБУ в пятницу предоставил банкам рефинансирование на 2,7 млрд гривень

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, НБУ предоставил рефинансирование 13 банкам на 1 день под 17,5% годовых.

Также регулятор продал депозитные сертификаты на 3,833 млрд грн 13 банкам на один день под 7,5% годовых, на 320 млн грн 1 банку на 7 дней под 11,0% годовых, на 200 млн грн 2 банкам на 14 дней под 11,5% годовых.

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Объем межбанковского кредитного рынка по сравнению с предыдущим торговым днем вырос до 9,695 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 24,8%, в т.ч. по кредитам овернайт – 23,4% годовых.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 11 декабря предоставил банкам рефинансирование на сумму 2,723 млрд грн и продал депозитные сертификаты на 4,767 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 8,079 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 24,9%, в т.ч. по кредитам овернайт – 23,2% годовых.