Украинские «дочки» российских госбанков получили крупнейшие убытки

На эти структуры пришлось 9,020 млрд грн убытка.

Крупнейший убыток в первом полугодии 2018 года среди работающих в Украине банков получили дочерние структуры российских государственных банков.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, на эти структуры пришлось 9,020 млрд грн убытка. В том числе «Сбербанк» получил 7,176 млрд грн убытка, «ВТБ Банк» - 1,438 млрд грн убытка, «Проминвестбанк» - 405,6 млн грн убытка.

Согласно приведенным данным, большинство, или 67 из 82 работающих в Украине банков, по итогам первого полугодия получили прибыль. Наибольшие показатели прибыли у «ПриватБанка» (6,926 млрд грн), «Райффайзен Банка Аваль» (2,752 млрд грн), «УкрСиббанка» (1,229 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, банковский сектор Украины во втором квартале получил 0,4 млрд грн убытка из-за значительных отчислений в резервы крупного банка. В целом за первое полугодие сектор заработал 8,3 млрд грн прибыли.