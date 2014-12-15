Гривня на межбанке опустилась до 16,17 за доллар

В понедельник, 15 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов понизились до 15,90/16,17 грн/долл. против 15,80/16,10 грн/долл. на открытии торгов.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке проходят не активно.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро установились на уровне 19,75/20,09 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2706/0,2760 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 13:30 составил 15,7581 грн/долл., к этому часу было заключено 67 соглашений на 14,29 млн долл.