Рубль рекордно обвалился из-за страха перед ужесточением американских санкций

16:05, 08 августа 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Znak со ссылкой на данные торгов Московской биржи.

"Это самый низкий показатель с осени 2016 года, когда средний курс колебался в районе 64 рублей за доллар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент открытия сегодняшних торгов курс составлял 63,5 рублей за доллар и 73,6 рублей за евро.

Колебания курса российской валюты произошли на фоне новостей о новых санкциях против России. В июле стало известно, что американские сенаторы подготовили соответствующий законопроект, который сейчас рассматривается в Конгрессе США. На днях СМИ начали публиковать некоторые подробности новых американских санкций.

Кроме того, ранее эксперты высказывали опасение в связи с намерением Минфина скупить валюту на внутреннем рынке на рекордную сумму. 

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Теги: #Россия кризис санкции#Россия рубль санкции