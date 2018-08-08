Ликвидацию банка "Национальный кредит" продлили еще на год

Также до 31 августа 2019 года продлеваются полномочия ликвидатора банка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил продлить сроки ликвидации банка "Национальный кредит" на один год - до 31 августа 2019 года включительно.

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Как сообщается на сайте фонда, также на аналогичный период продлеваются полномочия ликвидатора банка Александра Волкова.

Справка УНИАН. Банк "Национальный кредит" (Киев) работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу небольших финучреждений по активам. Основным владельцем финучреждения был Андрей Онистрат.

Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Национальный кредит" в сентябре 2015 года. С июня 2015 года в банке работала временная администрация.