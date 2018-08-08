Завтра валюта немного подешевеет: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 9 августа: 100 USD – 2696,1726 гривни; 100 EUR – 3124,5944 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2696,1726 (8 августа – 2702,1054)

100 EUR – 3124,5944 (8 августа – 3134,9827)

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Как сообщал УНИАН, 8 августа к середине торгов котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,95/26,98 гривни/доллар.

Текущие котировки практически соответствуют уровню открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,23/31,26 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составляет 26,9557 гривни/доллар.