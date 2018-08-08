Bloomberg: Казна правительства Украины худеет и заставляет Нацбанк нервничать

Киеву необходимо решить разногласия с МВФ и получить недостающее финансирование.

Финансовые запасы украинского правительства уменьшились, что заставляет Нацбанк тревожиться. На счетах Министерства финансов, из которых проводятся выплаты пенсий и зарплат бюджетникам, найменьше денег за более чем четыре года.

Об этом пишет Bloomberg, объясняя, что план по наполнению бюджета Украины выполнить не удалось. Цели сохранение низкого дефицита бюджета остаются жесткими, а необходимое финансирование должно поступить от продажи евробондов и за счет международной помощи. Но эти средства будут перечислены только после того, как Киев договорится с МВФ.

«С дефицитом бюджета проблем нет. Проблемы с ликвидностью», - сказал изданию председатель Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

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«Дефицит не превысит желаемый уровень, но будет определенный недобор в финансировании. И правительству будут нужны деньги, чтобы заполнить пробелы. Проблема в том, что источников финансирования очень немного», - добавил он.

Ответ на проблему кроется в тех суммах, которые Украина еще не получила от МВФ в рамках программы помощи на 17,5 миллиарда долларов. Следующий транш от фонда будет составлять 1,9 миллиарда. Все эти деньги должны пойти на пополнение валютных запасов страны. Однако, договоренность с МВФ разблокирует помощь от других сторон и позволит правительству продать государственные долговые бумаги.

Действующий министр финансов Украины Оксана Маркарова сказала Bloomberg в прошлом месяце, что договоренность с фондом может появиться уже в ближайшее время. И сейчас нет никаких рисков для платежеспособности Украины. По ее словам, на счетах министерства есть 20,9 миллиардов гривень, поэтому «все выплаты проводятся вовремя». Тем временем, валютные запасы Украины составляют 18 миллиардов долларов, а ВВП продолжает расти.

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По словам исполнительного директора инвестиционного банка Dragon Capital Томаса Фиалы, дела в украинской экономике идут «относительно хорошо» и она восстанавливается. Но он подчеркнул, что ухудшение ликвидности, которое наблюдалось в последнее время, вызывает беспокойство.

«Мы бы хотели увидеть решение ситуации как можно скорее», - сказал он.

Министерство финансов Украины получило 12 миллиардов гривень в этом месяце от продажи ценных бумаг и еще ждет дивиденды от «Нафтогаза», а также от других доходов Нацбанка.

«Ликвидности достаточно, чтобы профинансировать потребности страны. И ничто не оказалось под угрозой», - говорят в украинском министерстве.

По состоянию на первое августа баланс счета правительственной казны сократился до 2 миллиардов гривень. И такого уровня страна не видела со времен бегства экс-президента Виктора Януковича. Война против агрессии России продолжается, а доходы от приватизации так и не материализовались. Налоги поступают не быстро, а низкие выплаты с таможни ослабляют гривню. Недавно украинская валюта потеряла корону первенства в мире по показателю укрепления в этом году. Затягивание с получением транша от МВФ может вызвать хаос, который уже охватил другие развивающиеся рынки. А это будет означать, что Украина не сможет продать свои государственные долговые обязательства на 2 миллиарда долларов.

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«Даже если мы получим помощь от МВФ, до конца года осталось мало времени. Если будут любые рыночные колебания, нам будет трудно получить деньги», - сказал заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.

Сологуб тоже оптимистично смотрит на перспективу договориться с МВФ. Однако, он предостерегает: «Нацбанк в очень затруднительном положении. Он не будет финансировать пробелы в бюджете».