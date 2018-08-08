Торговые войны: Китай примет ответные меры на американские пошлины

Повышенную пошлину Китай намерен взимать с американских нефтепродуктов, автомобилей и медоборудования.

Министерство коммерции Китая опубликовало в среду список американских товаров, на которые с 23 августа будут введены повышенные пошлины на уровне 25%.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт Минкоммерции Китая.

"Как следует из списка, увеличенные тарифы будут взиматься с нефтепродуктов, автомобилей и медицинского оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера огласил список из 279 наименований китайской продукции на сумму 16 миллиардов долларов, на которые с 23 августа вводятся пошлины в размере 25%. В ответ Пекин объявил, что применит в отношении американской продукции повышенные тарифы на ту же сумму "в синхронном порядке".

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем. 15 июня этого года президент США объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, Штаты введут пошлины в 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму 50 миллиардов долларов. Китайские власти незамедлительно ответили адекватными тарифами применительно к аналогичной стоимости импортируемой американской продукции.

После этого Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для введения тарифов в размере 10%, мотивировав данный шаг тем, что КНР не хочет изменить несправедливую торговую практику.